Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais neste sábado, 22 de março

Posted on

Produtores de queijo da região do Serro vêm desenvolvendo novas estratégias para aumentar a valorização dos produtos locais. Iniciativa inédita é o Programa de Qualidade do Queijo Minas Artesanal da Microrregião do Serro, que terá início em 2024. Apresentado durante o primeiro Circuito do Queijo Minas Artesanal das microrregiões do Serro e de Diamantina, em […]