A Maior Negociação da NBA e História do Esporte Norte-Americano

Por MRNews



Boston Celtics: A Maior Negociação da História do Esporte Norte-Americano

O atual campeão da NBA, Boston Celtics, acaba de ser vendido por um valor recorde. A negociação, realizada nesta quinta-feira, envolveu o grupo Symphony Technology, que adquiriu a franquia por US$ 6,1 bilhões (mais de R$ 34 bilhões). Esse valor marca a maior transação envolvendo uma equipe esportiva na América do Norte, superando o recorde anterior, que pertencia ao Washington Commanders, vendido por US$ 6,05 bilhões.

A venda do Celtics ocorre após um período de busca por novos proprietários, iniciado em julho de 2024. Na época, o Boston Basketball Partners L.L.C, atual grupo proprietário, anunciou a intenção de vender a franquia até o início de 2025, com o objetivo de realizar um planejamento patrimonial e familiar. Apesar da mudança de controle, a expectativa é que Wyc Grousebeck, o atual líder administrativo, continue no cargo durante a transição.

A venda do Celtics é um marco impressionante, já que a franquia foi adquirida por apenas US$ 360 milhões (aproximadamente R$ 2 bilhões) em 2002. Desde então, a equipe tem se destacado, com 19 aparições nos playoffs e dois títulos de NBA, incluindo o recente campeonato conquistado ao vencer o Dallas Mavericks.

Além de ser a maior venda de uma franquia esportiva da história da América do Norte, o Boston Celtics também se tornou uma das mais valiosas da NBA, com uma avaliação da Forbes de 2024, que a colocou como a quarta mais valiosa, atrás de Golden State Warriors, New York Knicks e Los Angeles Lakers. Com essa negociação, o Celtics reforça sua posição de destaque tanto dentro como fora das quadras.