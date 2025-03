Vôlei São José vence a 4ª seguida e mira vaga nos playoffs

Nei José Sant’Anna





De virada, o Viapol Vôlei São José venceu o Praia Clube fora de casa por 3 sets a 2 (parciais de 25×23 / 22×25 / 25×18 / 22×25 / 8×15) na noite desta sexta-feira (21), chegando à sua quarta vitória consecutiva na Superliga Nacional Masculina. A partida foi realizada no ginásio do UTC, em Uberlândia, pela penúltima rodada da fase de classificação do torneio.

O resultado deixa os Gigantes do Vale momentaneamente na oitava posição da competição, com 22 pontos. A equipe aguarda os demais jogos da rodada para saber se permanecerá na zona de classificação aos playoffs. O time mineiro permanece em quinto lugar, com 41 pontos.

O time joseense volta à quadra na próxima quinta-feira (27), às 21h, na Farma Conde Arena, em partida que marca o encerramento da fase classificatória do torneio.

A entrada será solidária. O torcedor deverá levar um quilo de alimento não-perecível no dia do jogo e reservar seu ingresso antecipadamente de forma online, mediante taxa de conveniência da tiqueteira, no valor de R$ 2. Os ingressos devem ser retirados pelo site da ticket fácil.

