Tiro de Guerra realiza solenidade de incorporação de atiradores

Posted on

24 de junho de 2024 11:42 Por: Mariana Campos As famílias poderão participar, neste sábado (29), das 9h às 12h, de mais uma edição do projeto “Pinte no Parque e Faça Arte”, no Parque da Biquinha. Desta vez, a programação educativa gratuita terá como tema as aves. Realizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da […]