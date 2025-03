Supercine exibe HOJE SÁBADO (22/03) na Globo, Férias Frustradas

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 22/03 e que horas começam os filmes de hoje.

Sábado, 22/03/2025

Filmes de Sábado (22/03/2025) na TV Globo: Confira a Programação Completa

O sábado promete grandes emoções na tela da TV Globo, com uma seleção especial de filmes para todos os gostos. Desde dramas intensos até comédias leves, a programação conta com clássicos do cinema e sucessos modernos. Confira os destaques:

Corujão II – “Mar em Fúria”

Título Original: The Perfect Storm

The Perfect Storm País de Origem: EUA

EUA Ano de Produção: 2000

2000 Diretor: Wolfgang Petersen

Wolfgang Petersen Elenco: Mark Wahlberg, George Clooney, John C. Reilly, Diane Lane, Allen Payne, William Fichtner

Mark Wahlberg, George Clooney, John C. Reilly, Diane Lane, Allen Payne, William Fichtner Gênero: Ação, Drama

Baseado em fatos reais, “Mar em Fúria” retrata a história de um grupo de pescadores que enfrenta uma tempestade mortal no Oceano Atlântico. Com cenas eletrizantes e uma atuação marcante de George Clooney e Mark Wahlberg, o filme é uma ótima escolha para quem gosta de histórias emocionantes sobre coragem e sobrevivência.

Sessão de Sábado – “O Conde de Monte Cristo”

Título Original: The Count of Monte Cristo

The Count of Monte Cristo País de Origem: EUA

EUA Ano de Produção: 2001

2001 Diretor: Kevin Reynolds

Kevin Reynolds Elenco: James Caviezel, Guy Pearce, Richard Harris, James Frain, Dagmara Dominczyk, Michael Wincott

James Caviezel, Guy Pearce, Richard Harris, James Frain, Dagmara Dominczyk, Michael Wincott Gênero: Aventura, Drama

Baseado no clássico romance de Alexandre Dumas, este filme conta a história de Edmond Dantès, um homem injustamente preso por traição. Após 13 anos encarcerado, ele escapa da prisão e assume uma nova identidade para se vingar daqueles que arruinaram sua vida. Com uma trama envolvente e cheia de reviravoltas, é uma escolha perfeita para os fãs de aventuras épicas.

Supercine – “Férias Frustradas”

Título Original: Vacation

Vacation País de Origem: EUA

EUA Ano de Produção: 2015

2015 Diretores: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

John Francis Daley, Jonathan Goldstein Elenco: Chris Hemsworth, Christina Applegate, Ed Helms, Leslie Mann, Skyler Gisondo, Steele Stebbins

Chris Hemsworth, Christina Applegate, Ed Helms, Leslie Mann, Skyler Gisondo, Steele Stebbins Gênero: Comédia

Nesta divertida comédia, Rusty Griswold decide surpreender sua família com uma viagem atravessando os Estados Unidos para visitar um famoso parque de diversões. No entanto, a viagem se transforma em uma série de desastres hilários, resultando em momentos caóticos e risadas garantidas.

Corujão I – “Magic Mike XXL”

Título Original: Magic Mike XXL

Magic Mike XXL País de Origem: EUA

EUA Ano de Produção: 2015

2015 Diretor: Gregory Jacobs

Gregory Jacobs Elenco: Channing Tatum, Joe Manganiello, Matt Bomer, Adam Rodriguez, Kevin Nash, Gabriel Iglesias

Channing Tatum, Joe Manganiello, Matt Bomer, Adam Rodriguez, Kevin Nash, Gabriel Iglesias Gênero: Drama

Três anos após deixar sua carreira como stripper, Mike Lane decide voltar para um último grande show ao lado de seus antigos amigos. “Magic Mike XXL” traz uma mistura de música, dança e drama, com performances marcantes e cenas eletrizantes.

A programação deste sábado na TV Globo traz opções para todos os gostos. Desde aventuras épicas e dramas emocionantes até comédias leves, a seleção de filmes promete entreter e emocionar. Prepare a pipoca e aproveite!

