São José Basketball Feminino estreia em casa pela LBF

Neste sábado (22), a equipe Pontz São José Basketball recebe o Campinas, às 18h, no ginásio do Teatrão, em partida que marca sua estreia em casa na LBF Caixa. A entrada é gratuita ao público.

Em busca da segunda vitória consecutiva, as Águias ocupam a sétima colocação do torneio, com 50% de aproveitamento. Depois de 2 jogos como visitante, a equipe comandada pelo técnico Leandro Leal conta com o apoio da torcida joseense para manter o embalo e subir na tabela de classificação.

Técnico Leandro Leal, instrui as atletas na lateral da quadra. | Foto: Divulgação/Beto Miller

O técnico do Pontz São José Basketball destacou o alto nível das atletas da equipe adversária e abordou os pontos de melhora em seu time para buscar o resultado positivo.

“Vamos com uma expectativa muito boa, mas sabemos que o Campinas é uma equipe experiente e com grandes talentos individuais. Será com certeza um jogo muito difícil, encaramos como um confronto direto e sabemos que as duas equipes vão brigar muito pela vitória”, disse.



