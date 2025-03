Equador x Venezuela: Retrospecto, escalações e onde assistir

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo continuam nesta sexta-feira (21) com o confronto entre Equador e Venezuela, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

Situação das equipes

O Equador chega para o duelo ocupando a 5ª colocação na tabela, somando 17 pontos, e busca se firmar na zona de classificação direta para a Copa do Mundo. Na última rodada, a equipe equatoriana venceu o Paraguai por 2 a 0, mostrando força jogando em casa.

A Venezuela, por sua vez, faz uma campanha surpreendente e ocupa a 4ª posição, também com 17 pontos, mas à frente pelo saldo de gols. Os venezuelanos vêm de um empate por 1 a 1 contra o Chile e buscam um resultado positivo para seguir entre os classificados diretos ao Mundial de 2026.

Desfalques e escalações

O Equador não poderá contar com Moisés Caicedo, que cumpre suspensão, enquanto a Venezuela chega sem baixas significativas.

Prováveis escalações:

✅ Equador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Alan Franco, Kendry Páez; Ángel Mena, Enner Valencia, Jhojan Julio.

Técnico: Félix Sánchez Bas.

✅ Venezuela: Rafael Romo; Alexander González, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Yangel Herrera, Cristian Cásseres Jr.; Darwin Machís, Salomón Rondón, Yeferson Soteldo.

Técnico: Fernando Batista.

Retrospecto do confronto

Nos últimos cinco encontros entre as seleções, o Equador venceu três vezes, a Venezuela venceu uma e houve um empate. No primeiro turno das Eliminatórias, as equipes empataram em 0 a 0.

Palpite para Equador x Venezuela

A altitude de Quito sempre pesa a favor do Equador, e a equipe tem um bom histórico jogando em casa. No entanto, a Venezuela tem mostrado grande evolução e pode dificultar o jogo. O favoritismo é dos equatorianos, mas um empate não seria surpresa.

🔹 Palpite: Equador 2×1 Venezuela

Onde assistir Equador x Venezuela?

📺 Transmissão ao vivo: SporTV

🕕 Horário: 18h (de Brasília)

🏟 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito

Fique ligado para acompanhar a cobertura completa e as atualizações em tempo real deste grande duelo das Eliminatórias Sul-Americanas!