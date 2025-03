Quais filmes vão passar HOJE (23/03) na Globo? TEMPERATURA MÁXIMA, CINEMAÇO E DOMINGO MAIOR, CORUJÃO

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 23/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes de Domingo (23/03/2025) na TV Globo

O domingo (23) na TV Globo promete uma programação recheada de grandes sucessos do cinema, garantindo entretenimento para toda a família. Com filmes de comédia, ação e suspense, a emissora apresenta títulos que vão prender a atenção dos telespectadores. Confira os detalhes da programação:

Corujão II – Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso

🕒 Horário: Madrugada de sábado para domingo

🎬 Título Original: Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day

🌍 País de Origem: EUA

📅 Ano de Produção: 2014

🎥 Direção: Miguel Arteta

🎭 Elenco: Steve Carrel, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnette, Kerris Dorsey, Bella Thorne

🎭 Gênero: Comédia

Na véspera de seu aniversário, o jovem Alexandre deseja que sua família experimente um dia tão ruim quanto os que ele costuma ter. O que ele não imaginava é que seu desejo se tornaria realidade, resultando em uma sequência de eventos desastrosos e hilariantes. Uma comédia leve e divertida para encerrar a madrugada com boas risadas.

Temperatura Máxima – Homem de Aço

🕒 Horário: Tarde de domingo

🎬 Título Original: Man of Steel

🌍 País de Origem: Canadá/EUA/Reino Unido

📅 Ano de Produção: 2013

🎥 Direção: Zack Snyder

🎭 Elenco: Henry Cavill, Amy Adams, Kevin Costner, Russell Crowe, Diane Lane, Michael Shannon

🔥 Gênero: Ação

Clark Kent sempre soube que era diferente dos outros, mas apenas ao crescer ele descobre sua verdadeira origem. Enviado de Krypton para a Terra, ele luta para compreender seus poderes e sua missão. Quando uma ameaça surge colocando o planeta em risco, ele precisa abraçar seu destino como Superman. Um épico repleto de efeitos visuais impressionantes e cenas de ação eletrizantes.

Domingo Maior – Aqueles Que Me Desejam a Morte

🕒 Horário: Noite de domingo

🎬 Título Original: Those Who Wish Me Dead

🌍 País de Origem: Canadá

📅 Ano de Produção: 2021

🎥 Direção: Taylor Sheridan

🎭 Elenco: Angelina Jolie, Aidan Gillen, Finn Little, Jon Bernthal, Nicholas Hoult

⚡ Gênero: Ação, Suspense

Uma adolescente testemunha um assassinato e se torna alvo de assassinos impiedosos. Para sobreviver, ele busca ajuda em uma bombeira experiente (Angelina Jolie), que precisa usar todas as suas habilidades para protegê-lo. Um thriller intenso e repleto de tensão, ideal para quem gosta de adrenalina.

Cinemaço – Operação Red Sparrow

🕒 Horário: Madrugada de domingo para segunda-feira

🎬 Título Original: Red Sparrow

🌍 País de Origem: EUA

📅 Ano de Produção: 2018

🎥 Direção: Francis Lawrence

🎭 Elenco: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker

🕵️ Gênero: Suspense, Espionagem

Uma ex-bailarina russa (Jennifer Lawrence) é recrutada por um programa de espionagem que a transforma em uma “Sparrow”, uma agente treinada para seduzir e manipular alvos de interesse do governo. Em uma missão perigosa, ela se envolve com um agente da CIA e precisa decidir em quem pode confiar. Um filme intrigante, repleto de reviravoltas e tensão.

Com essa programação variada, o domingo na TV Globo será repleto de emoções para todos os gostos. Desde comédia leve até thrillers intensos, há opções para toda a família curtir. Prepare a pipoca e aproveite!

