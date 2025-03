Programa “HumanizAção” acolhe 22 pessoas em situação de rua nesta sexta-feira (21) – Agência de Notícias

Posted on

Serviço itinerante Moradores do bairro Mangabeira VIII recebem Caravana do Cuidar nesta quarta-feira 18/06/2024 | 15:00 | 25 Os moradores do bairro de Mangabeira VIII vão receber, nesta quarta-feira (19), a Caravana do Cuidar. O serviço itinerante é promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e […]