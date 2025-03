Prefeitura promove capacitação para melhorar gestão da saúde

Lucas Brito





Secretaria de Saúde

A Prefeitura de São José dos Campos está oferecendo um treinamento inovador para capacitar os profissionais da rede municipal de saúde em estratégias que tornam a gestão das unidades ainda mais eficiente.

O curso White Belt Lean Healthcare 2025 aborda os conceitos e ferramentas essenciais desta metodologia, focando na eficácia dos processos, redução de desperdícios e melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados à população.

Com carga horária total de 40 horas, sendo 18 em sala e 22 dedicadas a projetos práticos, a formação começou na quinta-feira (20), na Universidade Anhembi Morumbi, responsável por ceder o espaço para os encontros presenciais.

Essa parceria entre a instituição e a Prefeitura reforça o compromisso de ambas em promover conhecimento e avanço na administração da saúde pública.

A qualificação é ministrada pelo médico Frederico Pinto, especialista em oncologia e administração em saúde, black belt em lean healthcare e senior advisor do Lean Institute Brasil (LIB), uma das maiores referências na aplicação da filosofia lean no país.

“A aplicação do lean healthcare impacta diretamente a qualidade do atendimento às pessoas”, afirmou Frederico. “Estamos criando as bases para um sistema de saúde mais eficaz, ágil e centrado no paciente.”

A iniciativa faz parte de uma série de ações da Prefeitura voltadas ao aperfeiçoamento da gestão e à valorização dos servidores, garantindo serviços mais humanizados e eficazes para os moradores.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Saúde