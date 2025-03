Prefeitura conclui obra de revitalização do Céu das Artes – CRAS Laranjeiras e realiza entrega com eventos para os moradores

Fotos: Rose Campos e Divulgação/Secid

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), entregou neste sábado (22), a obra de revitalização do Céu das Artes e Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Laranjeiras. Com investimento municipal da ordem de R$ 1 milhão, foi contratada por licitação a empresa W2 Engenharia e Consultoria Ltda. Além da reforma na parte interna e área externa do prédio, os serviços incluíram a instalação de iluminação externa em LED, implantação de energia fotovoltaica, reforma do teatro dos vestiários e da quadra de areia, reforma e ampliação da academia ao ar livre, reforma do ginásio poliesportivo, reforma dos banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD) e implantação do playground para as crianças.

O local é administrado conjuntamente e dispõe de atividades oferecidas pelas Secretarias de Cultura (Secult), da Cidadania (Secid) e de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), que a partir de agora poderão aproveitar muito mais o espaço e ampliar a oferta de cursos e eventos.

Durante a cerimônia de entrega Céu das Artes, agora totalmente revitalizado, estiveram presentes o secretário da Serpo, Darwin de Almeida Rosa, que na ocasião representou o prefeito Rodrigo Manga; a secretária da Cidadania, Ana Cláudia Fauaz; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Santana; o secretário de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia; o ouvidor-geral do município, Evandro Bueno, e os vereadores Fausto Peres e Rogério Marques, ao lado de um grande número de moradores locais.

“Estamos entregando aos moradores dos bairros próximos, que têm acesso e utilizam o Céu das Artes, um espaço completamente renovador e com melhorias que vão ampliar as possibilidades de uso deste local, proporcionando um local de lazer e de socialização para essas pessoas e famílias”, resumiu o secretário Darwin.

Seguindo-se ao evento oficial, o Fundo Social de Solidariedade (FSS) proporcionou aos moradores do bairro mais uma edição do Mercado Solidário, que proporciona aos munícipes a possibilidade de escolher à vontade e levar para casa uma quantidade de itens de alimentação, incluindo os de hortifruti, e produtos de limpeza e higiene pessoal. Tudo sem precisar pagar nada e oferecidos de forma organizada ao público presente.

No período da tarde, a partir das 16h, os moradores dos bairros próximos ao Céu das Artes foram convidados a retornar ao local para prestigiar e também participar de ações culturais abertas a todos os interessados, como a batalha de rimas, da cultura e as apresentações de danças urbanas, que são elementos da cultura hip hop.