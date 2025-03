ONDE ASSISTIR País de Gales x Cazaquistão ao vivo ELIMINATÓRIAS Eurocopa 2025 HOJE (21/03), ESCALAÇÕES, PALPITES

Por MRNews



A partida País de Gales x Cazaquistão acontece hoje, HOJE (22) às 15:45 hs . As eliminatórias da ELIMINATÓRIAS EUROCOPA seguem empolgando o amante por futebol.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Prévia: País de Gales x Cazaquistão – Prognóstico, escalações e onde assistir

Data: Sábado, 22 de março de 2025

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Cardiff City Stadium, País de Gales

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo – Europa

País de Gales inicia sua caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026 enfrentando o Cazaquistão pela primeira rodada do Grupo J das eliminatórias europeias. Com um histórico recente positivo e uma equipe em ascensão sob o comando de Craig Bellamy, os galeses querem começar a campanha com o pé direito.

Momento das equipes

País de Gales

Os galeses vêm de uma sequência impressionante de 12 partidas oficiais sem derrota, incluindo a promoção na Liga das Nações da UEFA. Mesmo sem Gareth Bale, que se aposentou, a equipe busca consolidar sua presença nos Mundiais após sua participação em 2022.

O técnico Craig Bellamy, que assumiu recentemente, terá que lidar com ausências importantes, como a do capitão Aaron Ramsey, que passou por cirurgia. Mesmo assim, o elenco apresenta bons nomes, como Daniel James, Brennan Johnson e Kieffer Moore.

Cazaquistão

Por outro lado, o Cazaquistão enfrenta um momento difícil, vindo de uma péssima campanha na Liga das Nações, onde não conseguiu marcar um gol sequer e foi rebaixado para a Liga C. A equipe perdeu sete dos últimos oito jogos oficiais e busca uma reabilitação com o novo técnico interino Ali Aliyev.

A seleção cazaque conta com o experiente Askhat Tagybergen no meio-campo e aposta em Abat Aymbetov para tentar surpreender os donos da casa.

Prováveis escalações

País de Gales:

Ward; Williams, Mepham, Cabango, Davies; J. James, Sheehan; Johnson, Cullen, D. James; Harris

Cazaquistão:

Pokatilov; S. Astanov, Kasym, Marochkin, Bystrov, Vorogovskiy; Tagybergen, Tapalov, Orazov; Aymbetov, Samorodov

Prognóstico e palpite

Mesmo com desfalques, País de Gales é amplamente favorito devido ao seu momento superior e ao fator casa. Já o Cazaquistão, com um histórico ruim em eliminatórias, deve encontrar dificuldades para segurar os ataques galeses.

Palpite: País de Gales 2-0 Cazaquistão

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelo serviço de streaming UEFA TV, além de possíveis exibições em canais esportivos locais.