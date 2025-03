Oficina no Cine Santana ensina técnica de cinema sem câmera

Posted on

Em parceria com a Secretaria da Cultura, a Ponto Mis realizará uma oficina na próxima sexta-feira (12/05), às 19h no Auditório Frei Galvão (Praça Conselheiro Rodrigues Alves, n° 48 no 1°andar – Centro). A oficina também será uma palestra sobre o tema: Infâncias no Cinema. O palestrante será o Cássio Starling É perceptível que a […]