Oficina gratuita de produção de objetos com materiais reutilizados e orgânicos será realizada no Museu Histórico Sorocabano

Atividade marca o início das comemorações da “Semana Ibero-americana pela Sustentabilidade – Ciclo Siete” em Sorocaba

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), oferece, nos dias 27 e 28 de março, às 14h, uma oficina gratuita de produção de objetos com materiais reutilizados e orgânicos, além de tintas de origem natural, com o artista visual Étore Piqueira (Torê), no Museu Histórico Sorocabano (MHS). A atividade é voltada ao público jovem e adulto com vagas limitadas, por isso, é necessário se inscrever pelo e-mail: [email protected].

A atividade cultural é uma contrapartida do artista pelo Prêmio “Prof. Flávio Gagliardi” de Artes Visuais 2024 ao Município, com a obra “Vermelho Como Brasa”, e tem como objetivo oferecer uma atividade lúdica com foco na sustentabilidade, educação ambiental e história da arte.

A ação também conta com a parceria da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e marcará o início das comemorações da “Semana Ibero-americana pela Sustentabilidade – Ciclo Siete”, que ocorrerá neste ano de 5 a 11 de abril.

A oficina propõe a produção de objetos artísticos, desenvolvidos com materiais orgânicos e domésticos reutilizados, além de ferramentas não convencionais e tintas preparadas com material natural, com embasamento teórico adquirido por Torê em sua trajetória artística.

Se possível, os participantes podem colaborar levando materiais que possam ser reutilizados e aproveitados nas confecções. A cooperação estimula o ato de reciclar e proporciona uma atividade prazerosa que beneficia o meio ambiente e toda população.

O Museu Histórico Sorocabano está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, anexo ao Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 99112-8671.

Semana Ibero-americana pela Sustentabilidade – Ciclo Siete no Zoo

Também como parte das comemorações pelo Ciclo Siete, os visitantes que forem ao Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” nos dias 27 e 28 de março, das 9h às 11h30, e nos dias 29 de março e 5 de abril, das 9h às 12h30, poderão conferir uma exposição com animais da fauna brasileira.

A mostra contará com animais taxidermizados (“empalhados”) e animais confeccionados de papelão reutilizado, feitos por adolescentes da Associação Criança Feliz e alunos de escolas municipais que participaram das oficinas “Animais da Fauna Brasileira em Papelão”, ministradas pelo artista plástico Jefferson Trocato. Com exemplos de produtos e ações sustentáveis, o público vai aprender sobre a importância de proteger o meio ambiente e contribuir para um planeta mais saudável.

A Ciclo Siete teve início na Colômbia em 2015 e a cada edição envolve diversas instituições em vários países, com o objetivo de chamar atenção das pessoas para a importância de incluir cada vez mais ações sustentáveis no dia a dia, de modo que cada cidadão contribua em manter um planeta saudável para as gerações futuras.

A cada dia um tema diferente é abordado, sendo eles: Biodiversidade, Educação, Estilos de Vida Saudáveis, Mobilidade Sustentável, Design Sustentável, Cultura e Organizações Sustentáveis.

O Parque Zoológico Municipal está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, aberto de terça a domingo, das 9h às 17h, sendo que a bilheteria funciona até as 16h. Os ingressos custam R$ 8, para pessoas de 12 a 59 anos, e R$ 4, para crianças de 6 a 11 anos, além de estudantes dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico ou Superior, reconhecidos pelo MEC, mediante comprovação de matrícula ou carteira estudantil dentro do prazo de validade. Crianças até 5 anos, idosos acima de 60 anos completos e pessoa com deficiência, garantindo-se também ao seu acompanhante, quando necessário e quando comprovada essa condição, são isentos de pagamento do ingresso.