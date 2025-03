Nova Iguaçu promove mais uma edição da Feira de Adoção de Pets neste sábado (22)

Posted on

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo site da Lira Já pensou em se unir a mais de 40 vozes para cantar músicas clássicas, populares e aprender notas, ritmos e timbres? A Associação Lira Padre Anchieta oferece essa oportunidade e está com as inscrições abertas para participar do Coro da Lira […]