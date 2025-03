GCM detém dupla acusada de roubo de celular no Terminal Santo Antônio – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve em flagrante, na noite desta sexta-feira (21), uma dupla que roubou um celular de um homem, de 55 anos, após agredi-lo, em um ponto de embarque do Terminal Santo Antônio (TSA). O crime ocorreu às 21h45 e a vítima, de 55 anos, foi atendida no ambulatório do Terminal Santo Antônio pelo Bombeiro Civil.

Após o acesso às características dos indivíduos e as câmeras do terminal, os guardas localizaram a dupla na esquina da Avenida Afonso Vergueiro com a Rua Francisco Scarpa, no Centro.

Durante a abordagem, encontraram uma sacola preta, contendo, entre outros objetos, o cartão de transporte público da vítima. Já com o outro indivíduo, foi encontrado o celular roubado.

O caso foi apresentado no Plantão da Polícia Civil, onde o delegado determinou a elaboração de boletim de ocorrência de roubo, e a prisão dos indiciados, ficando à disposição da Justiça. Todo material apreendido foi entregue na delegacia.