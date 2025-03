Funjope divulga resultado do edital Paixão de Cristo 2025 com 38 artistas selecionados

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta sexta-feira (21), os nomes dos atores, atrizes e figurantes selecionados no edital do espetáculo Paixão de Cristo 2025, que será encenado no mês de abril, no adro do Centro Cultural São Francisco, e tem valor total de R$ 163.200. A lista com todos os nomes, inclusive suplentes, pode ser conferida no Portal da Transparência, no link.

“Estamos ultimando os preparativos para a realização da nossa Paixão de Cristo que, há três anos, acontece em frente ao Centro Cultural de São Francisco, no Centro Histórico. Tem sido um evento de muito sucesso. Na Paixão de Cristo conseguimos mobilizar um número grande de atores, atrizes, técnicos do teatro de João Pessoa e da Paraíba. Este edital é parte desse processo”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ao todo, foram selecionados 38 artistas para este espetáculo. Outros dois nomes serão nacionais e devem ser divulgados nos próximos dias. Oito dos contratados para este espetáculo foram escolhidos pelas cotas de pessoas negras; e dois pelas cotas LGBTQIAPN+, indígenas e pessoas com deficiência (PCDs). Os demais atores e atrizes entram pela ampla concorrência.

“Seguramente, o nosso diretor, professor Everaldo Vasconcelos, vai realizar um belíssimo trabalho. Nossa equipe da Funjope fica muito orgulhosa de poder, mais uma vez, preparar e ofertar à cidade a representação teatral do drama de Jesus, um momento de muita emoção e reflexão sobre o sentido da vida, sobre o sentido cristão que todos nós carregamos”, pontua o diretor executivo da Funjope.

Marcus Alves ressalta ainda que esta é a história mais contada na tradição ocidental, a história de Jesus Cristo, da Páscoa, da ressurreição. “E nós damos a nossa contribuição. O prefeito Cícero Lucena restaurou a prática da Paixão de Cristo enquanto espetáculo de teatro em João Pessoa e, neste ano de 2025, continuamos realizando ali no Centro Cultural de São Francisco”, acrescenta.