Evento “Aviva Ubatuba” tem início hoje na praça de eventos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Uma solenidade realizada nesta quinta-feira (31/10) marcou a entrega do novo tomógrafo do Hospital Eduardo de Menezes (HEM), da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), unidade localizada em Belo Horizonte. O equipamento, com 16 cortes e alta resolução de imagem, é avaliado em R$ 1,2 milhão. O investimento irá garantir ainda mais segurança […]