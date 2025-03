Empresa residente no PTS inaugura projeto com aulas de robótica e inteligência artificial para alunos da rede municipal de ensino

A E.M. “Duljara Fernandes de Oliveira”, localizada no Jardim Santo Amaro, na Zona Norte de Sorocaba, realizou nesta quinta-feira (20), aula inaugural para o lançamento de projeto que integra o ensino de robótica e inteligência artificial para alunos do 4º ano do Ensino Fundamental dessa unidade de ensino. A ação foi promovida pela empresa SIM Inova Tecnologia e Inovação, dentro do programa Sandbox, administrado pelo Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS).

O programa Sandbox tem como objetivo selecionar iniciativas que visam implementar soluções tecnológicas inovadoras em ambiente de testes controlados, com potencial de impacto positivo à sociedade, além de tornar Sorocaba referência no conceito de Cidades Inteligentes. Lançado em 2023, durante o “Fórum Sorocaba 2050”, o programa foi instituído pela Lei Municipal nº 12.682/2022 e regulamentado pelo Decreto 27.727/2023.

Diante disso, o PTS, gestor do programa, lançou edital de chamamento público para recebimento de projetos de empresas interessadas em participar do Sandbox Sorocaba, entre as quais a empresa Sim Inova, residente do Parque Tecnológico de Sorocaba.

O projeto implementado pela empresa, que será lançado oficialmente após as etapas de avaliação e validação pelo Sandbox, consiste em um assistente virtual, utilizando inteligência artificial, que auxilia o professor durante as aulas de robótica educacional e cujos equipamentos também são fornecidos pela empresa.

A partir desta quinta-feira (20), quando foi realizada a aula inaugural, a escola está responsável por emitir, semanalmente, relatórios ao PTS e à empresa Sim Inova sobre a utilização do equipamento.

Usando metodologias ativas e kits educacionais da Lego Education, os alunos terão a oportunidade de aprender de forma interativa e criativa, sendo que o professor da escola recebeu capacitação prévia para saber como aplicar o programa em sala de aula.

O objetivo principal dos testes, explica o presidente do PTS, Nelson Cancellara, é garantir que todos os componentes da solução implantada atendam plenamente aos requisitos técnicos e operacionais exigidos para a aprovação no ambiente do Projeto Sandbox, bem como para validar a integração e o desempenho da plataforma em situações reais de operação. Um Comitê Técnico Científico, além disso, acompanha todos os testes, verificando sua adequação aos parâmetros do Programa Sandbox.

Durante a aula inaugural, estiveram presentes além da direção e professores da unidade escolar, o diretor de Comunicação e Informática do PTS, Pedro Bueno; o diretor executivo da Agência Inova, André Santos; representantes da Secretaria da Educação (Sedu) e também da empresa Sim Inova. Também participou do lançamento o vereador Ítalo Moreira, autor da lei que possibilitou a implantação do Sandbox em Sorocaba.

O diretor da escola, Alex Santos, destacou a importância do projeto, falando sobre as expectativas a partir de seu lançamento. “Estamos muito felizes com a implantação desse projeto em nossa escola. Estamos plantando uma sementinha, da qual esperamos render frutos e que possamos atender com esse projeto a escola como um todo. Que os alunos dessa classe sejam os primeiros de muitos que possam ser beneficiados”, destacou.

“Esse sistema é mais uma prova da importância da atuação do Sandbox, gerenciado pelo PTS. O sistema beneficia a sociedade como um todo, reafirmando o compromisso conjunto entre o Poder Público, a sociedade civil e a iniciativa privada na busca por soluções inteligentes para os desafios urbanos, nesse caso, voltado especificamente à educação”, frisou Nelson Cancellara.

PTS na Escola

O presidente do Parque ressalta ainda que o PTS possui um eixo de capacitação na qual busca levar a estudantes do Ensino Fundamental I e II conhecimento tecnológico para formação deste público da base educacional, por meio do Programa “PTS na Escola”. Por meio do programa, que tem parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), um ônibus adaptado vai até as escolas municipais, permanecendo oito dias em cada unidade, para levar aulas e oficinas de robótica, ciência e tecnologia aos estudantes do Ensino Fundamental dos anos iniciais e finais. 2022, na primeira etapa, o projeto atendeu um total de 180 alunos da rede. Em 2023 e 2024, outras 300 crianças, a cada ano, foram beneficiadas pelo programa, que neste agora, em 2025, deverá atender outros 200 alunos, de diferentes escolas da rede municipal.

Segundo ele, o PTS age no sentido de proporcionar um ambiente propício para que Sorocaba avance como um polo inovador na região. “Estamos otimistas em relação às soluções inovadoras que fomentarão o empreendedorismo, bem como consolidarão Sorocaba como referência no conceito de Cidades Inteligentes, em benefício da população”, finaliza o presidente do PTS.