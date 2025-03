EMEI Alba cultiva aprendizado sustentável com crianças – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Como uma forma de sensibilizar as crianças, desde cedo, sobre a importância do manejo adequado dos recursos naturais e as consequências da ação humana no meio ambiente, a EMEI Profª Alba Regina Torraque da Silva dá continuidade ao trabalho realizado na horta da unidade em 2024.

Iniciado pela professora Luana Magalhães, este ano, a ação passou a receber apoio do Projeto Meros do Brasil e do setor de educação ambiental da Secretaria Municipal de Educação (SME), com a proposta de adicionar plantas alimentícias não convencionais (PANCs) no corredor de entrada da escola, resgatando o uso das plantas tradicionais, que possuem alto valor nutricional e que, para muitos, são consideradas como apens “mato”.

De acordo com a gestão da unidade, a escolha do espaço foi proposital, estimulando, simultaneamente, crianças e seus responsáveis, que podem observar o cultivo na entrada e saída da escola.

“Todas as plantas estão identificadas com plaquinhas indicando nome e usos medicinais/nutricionais”, explicou a responsável pela de educação ambiental da SME, Alessandra Panza.

Como uma forma de fortalecer esse trabalho, Alessandra fez um empréstimo da coleção de livros da Turma do Lixo Zero para a contação de história “Mimi e o seu mamão”. Assim, com base no enredo, será possível mostrar aos pequenos as características da fruta bem como planejar o plantio e a colheita da espécie, acompanhando o seu ciclo completo de desenvolvimento.

“O contato com a terra, minhocas, cultivo de plantas e a presença em ambientes naturais fortalece o vínculo das crianças com a natureza e o espaço torna-se um ambiente acolhedor que influencia diretamente no desenvolvimento das crianças e no seu amor e respeito com o meio em que vivem”, acrescentou a coordenadora.

A iniciativa está de acordo com a meta 16 da ação finalística 8 da Educação Infantil do Plano Municipal da Primeira Infância, relacionada à promoção de práticas sustentáveis nas escolas municipais.