Educação de Ubatuba ganha mais um núcleo de Inovação Tecnológica – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Educação de Ubatuba tem uma nova conquista: a ampliação dos Núcleos de Inovação Tecnológica, “Cuidando do Futuro” – uma parceria com a Faz Educação. Além dos cinco polos de inovação tecnológica já consolidados desde 2021, uma nova unidade passa a oferecer a atividade: a EM Professor Ernesmar de Oliveira, Folha Seca.

A partir da próxima segunda-feira, 24, o espaço já estará em funcionamento para receber as primeiras turmas da própria escola. Assim como os demais núcleos da iniciativa, a unidade contará com mobiliário completo de mesas, cadeiras, bancos, almofadas e sofás, além de TV, Apple TV e 35 iPads, permitindo atividades diversificadas e interativas, incluindo aulas de programação e música.

A ideia é que, com essa expansão, mais escolas possam ser atendidas, pois Ubatuba é um município extenso, com quase 50 unidades da Rede Municipal de Ensino espalhadas pelo território.

A nova unidade contará com reforço na equipe, incluindo monitoria especializada para apoiar as atividades dos estudantes e educadores. A inauguração oficial do núcleo ainda terá sua data definida, e mais detalhes estão sendo alinhados com a gestão municipal. O novo espaço fica a cerca de 20 minutos do núcleo da EM Nativa Fernandes, que fica no Sertão da Quina, ampliando a rede de atendimento do Núcleo de Inovação Tecnológica na região.

“A iniciativa traz novas possibilidades para os estudantes, tornando o ensino mais dinâmico e inovador por meio das atividades com iPads”, destacou a coordenadora pedagógica da escola, Jéssika Lucena.

“Estamos construindo uma educação pública mais conectada com o futuro, acessível e inspiradora para todos os nossos alunos”, afirmou o Secretário de Educação, Josué Gulli.

Mais sobre o projeto

Atualmente, os núcleos funcionam nas seguintes unidades: EM Nativa Fernandes de Faria, no Sertão da Quina, pela região Sul; EM José Belarmino Sobrinho, no Puruba, pela região Norte; EM Mário Covas Júnior, no Ipiranguinha pela região Oeste; EM Profª Maria Josefina Giglio da Silva, Estufa II, região Central e a sede da Secretaria de Educação, que também fica no centro.

A prefeita Flavia Pascoal destacou que levar a tecnologia para as escolas é um compromisso da gestão que surgiu, principalmente, pela necessidade de um novo modelo educacional na época da pandemia da Covid-19.

“Queremos colocar, cada vez mais, acesso às nossas crianças à tecnologia. Esse é o caminho. Nesse mundo tecnológico e competitivo, não tem como a gente utilizar, ainda, lousa e giz. Nós temos que investir em tecnologia”, afirmou Flavia.