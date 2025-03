Por MRNews



Desfecho do ‘Caso Davi’: Menino Desaparecido há Quase Quatro Anos é Encontrado Sem Vida

O caso de Davi Lima da Silva, um menino de 12 anos que desapareceu em março de 2021, comoveu a cidade de Itiúba, no norte da Bahia, e mobilizou intensas buscas ao longo de quase quatro anos. O desfecho da história veio apenas em novembro de 2024, quando vaqueiros encontraram o corpo do garoto em uma área rural.

O Desaparecimento e as Buscas

Davi desapareceu em 28 de março de 2021, durante uma viagem com sua família. Desde então, familiares, amigos e autoridades se mobilizaram para encontrá-lo, utilizando drones, cães farejadores e helicópteros. A possibilidade de sequestro chegou a ser investigada, mas sem indícios concretos.

Durante todo esse período, a família manteve a esperança de que o menino pudesse estar vivo. A mãe, Lilia Lima, chegou a declarar em 2023 que ainda acreditava na volta do filho, mantendo seu quarto intacto, com roupas e brinquedos no mesmo lugar.

O Encontro do Corpo e a Causa da Morte

O corpo de Davi foi localizado por vaqueiros que trabalhavam na zona rural de Itiúba. O Instituto Médico Legal (IML) confirmou sua identidade em janeiro de 2025 e apontou que a causa da morte foi considerada natural, já que o menino teria se perdido na mata e não conseguiu retornar.

Comoção e Homenagens

A confirmação da morte de Davi gerou grande comoção entre os moradores de Itiúba e nas redes sociais. A comunidade, que acompanhou as buscas ao longo dos anos, prestou homenagens e mensagens de apoio à família.

O caso de Davi Lima da Silva segue como um dos desaparecimentos mais marcantes da Bahia, lembrando a importância de ações rápidas e eficazes para localização de crianças desaparecidas.