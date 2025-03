Descida de barco celebra o Dia Mundial da Água e o Dia do Rio Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Ivan Flores/ Saae

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), com o apoio e a participação da Polícia Ambiental, realizou, na manhã deste sábado (22), data em que se comemora o Dia Mundial da Água e o Dia do Rio Sorocaba, a tradicional descida de barco do Rio Sorocaba.

O objetivo da ação foi de sensibilizar a população não apenas sobre a necessidade de preservação dos mananciais, mas também sobre a importância da utilização racional da água, elemento essencial para a vida de qualquer ser vivo. Participaram da programação comemorativa os secretários da Sema, Neto Malavazzi, de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo, o diretor-geral do Saae, Glauco Fogaça, e a vereadora Fernanda Garcia, além de servidores e munícipes.

No ponto de encontro, na antiga rua da Usina Cultural, os participantes puderam conferir a exposição “Animais do Rio”, com exemplares taxidermizados (“empalhados”) de diferentes espécies da fauna que habitam o Rio Sorocaba, como o ratão-do-banhado, jacaré-de-papo-amarelo, biguá, frango d’água, entre outros. As pessoas ainda conheceram alguns peixes que habitam esse importante manancial, como o curimbatá, tabarana, piava, traíra, entre outros, e a “profissão” de cada um, ou seja, os serviços que eles desempenham no ambiente, além de poder manusear e observar alguns peixes e suas estruturas. Com isso, a ideia foi de mostrar a pessoas de todas as idades os impactos positivos das ações para a recuperação do Rio Sorocaba e a preservação da sua fauna.

A descida de barco, que contou com 15 embarcações, teve início na rua da antiga Usina Cultural, na altura do Corpo de Bombeiros da Avenida Dom Aguirre. O grupo percorreu o trecho entre a Ponte Padre Madureira e o Porto das Águas, com barcos, caiaques e botes.

Uma das participantes foi a educadora da Sema, Cristiane Crispim, que fez o trajeto pela primeira vez e ficou encantada. “Amei. Foi uma experiência bem diferente. Ver o rio e olhar as suas margens, de uma outra perspectiva, ver as aves, os pequenos animais, a mata ciliar, tudo o que falo e ensino à população. Vivenciar isso foi maravilhoso”, afirmou a servidora, que é responsável pela Educação Ambiental do Parque da Biquinha.

O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1993, para promover a consciência em todo o mundo sobre a importância deste recurso natural para a promoção da vida saudável no planeta. Em Sorocaba, o Dia Mundial da Água e o Dia do Rio Sorocaba foram instituídos pela Lei Municipal nº 8.812, de 15 de julho de 2009.

Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sex através do telefone: (15) 3238-2280 ou pelo e-mail: [email protected].