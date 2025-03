Corinthians x Santo André ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (21/03)

Por MRNews



A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Corinthians x Santo André hoje, HOJE (21) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Corinthians x Santo André: Onde Assistir, Palpites e Informações da Partida (21/03/2025)

O Corinthians enfrentará a equipe do AD Santo André em partida válida pela Liga de Basquete Feminino (LBF) 2025. O confronto está agendado para o dia 21 de março de 2025, às 19h30, no Ginásio Wlamir Marques, localizado em São Paulo. citeturn0search0

Este jogo marca a estreia do Corinthians na temporada 2025 da LBF. A equipe alvinegra busca iniciar a competição com uma vitória em casa, contando com o apoio de sua torcida no Ginásio Wlamir Marques. citeturn0search1

O AD Santo André, adversário do Corinthians nesta rodada, também almeja um bom desempenho na competição. A equipe do ABC Paulista possui tradição no basquete feminino nacional e promete ser um desafio para o time corinthiano.

A LBF 2025 reúne as principais equipes do basquete feminino brasileiro, proporcionando jogos de alto nível e competitividade. A estreia do Corinthians contra o AD Santo André é aguardada com expectativa pelos fãs do esporte, que esperam uma partida emocionante e disputada.

Os torcedores que desejarem acompanhar o jogo poderão comparecer ao Ginásio Wlamir Marques no dia e horário marcados. É recomendável verificar a disponibilidade de ingressos e possíveis restrições ou orientações sanitárias vigentes na data do evento.

Para mais informações sobre a partida e a participação do Corinthians na LBF 2025, os interessados podem acessar o site oficial do clube ou portais especializados em basquete feminino.