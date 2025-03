CET-Rio monta esquema para “Circuito Poderosas 2025”, na Zona Sul da cidade, neste domingo (23/03) – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio implantará um planejamento de trânsito em vias dos bairros Botafogo, Flamengo e Glória, na Zona Sul da cidade, a partir das 2h deste domingo (23/03), para a realização da corrida Circuito Poderosas 2025.

Para viabilizar a realização do evento, preservar a segurança viária e reduzir os possíveis impactos do tráfego, serão feitas algumas interdições e bloqueios na região.

Agentes de trânsito da prefeitura e apoiadores de tráfego, com veículos operacionais e motocicletas, irão trabalhar a favor da fluidez do trânsito, manutenção dos cruzamentos livres, coibição do estacionamento irregular e atuação nos bloqueios, como também, na orientação dos pedestres e motoristas.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações Rio, irão monitorar toda a movimentação do trânsito através das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de manter as boas condições viárias.

INTERDIÇÕES

A partir das 2h até às 18h:

Será antecipada a implantação da área de lazer do Aterro do Flamengo, nas pistas da Avenida Infante Dom Henrique, em ambos os sentidos. A liberação das pistas acontecerá ao final do período da Área de Lazer, às 18h.

Das 4h às 11h:

– Avenida Nações Unidas, em ambos os sentidos;

– Avenida Infante Dom Henrique, em ambos os sentidos, entre a Praça Nicarágua e a Praça Cuauhtémoque;

– Avenida Repórter Nestor Moreira.

É importante que todos estejam atentos às orientações da sinalização e dos agentes de trânsito. E, durante horário dos fechamentos, os deslocamentos na região sejam feitos através dos transportes públicos e a preferência de utilização das rotas alternativas, como os túneis Santa Bárbara e o Rebouças.