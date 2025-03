Carro antidengue fortalece combate ao mosquito nas ruas

Lucas Brito





Secretaria de Saúde

A Prefeitura de São José dos Campos passou a contar com um novo aliado no combate ao Aedes aegypti: o carro antidengue, que realiza a pulverização mais eficaz de inseticidas. Equipado com um nebulizador acoplado, o veículo aplica o produto com agilidade nos bairros para proteger a população do mosquito transmissor da doença.

As equipes percorrem os locais nos horários de maior atividade do Aedes aegypti – início da manhã e fim da tarde –, sempre acompanhadas por um carro de som informando sobre o procedimento.

Para potencializar o efeito do produto, os moradores devem abrir as portas e janelas de casa durante a aplicação, permitindo que o inseticida atinja os ambientes internos, onde os mosquitos costumam se alojar.

A programação do carro antidengue é divulgada previamente no site da Prefeitura, assim como a de controle de criadouros, nebulização costal e fumacê.

Na terça-feira (18), as equipes receberam um treinamento do Governo do Estado para aprimorar o uso da ferramenta.



Equipamento NAV (Nebulizador Acoplado ao Veículo) durante testes | Foto: PMSJC

Reforço nas ruas

Além dessa novidade, a Prefeitura reforçou o efetivo responsável pela aplicação de inseticida em visitas domiciliares para eliminar focos do Aedes aegypti. Foram contratados dedetizadores da empresa PJO, por meio de dispensa de licitação, baseada no decreto estadual de emergência devido ao aumento dos casos da doença.

O contrato é temporário e tem duração de 120 dias, cobrindo o período crítico para a proliferação do mosquito da dengue. Antes de iniciar as atividades, os profissionais passaram por capacitações teóricas e práticas para o desempenho das funções.

Para que todos fiquem seguros, é essencial que os moradores redobrem os cuidados dentro de casa e sejam cordiais com as equipes. Caso tenha dúvidas sobre a identificação dos colaboradores, eles utilizam uniforme e crachá da empresa contratada. Os registros online podem ser consultados a partir do nome ou matrícula.

Novos dedetizadores em visitas domiciliares | Foto: PMSJC

Prevenção

Diariamente, diversas estratégias de combate à dengue são executadas em todas as regiões da cidade. Atividades com drones continuam sendo realizadas em locais de difícil acesso pelos agentes, permitindo a pulverização de inseticidas biológicos eficazes contra larvas e a identificação de áreas com risco elevado para proliferação do Aedes aegypti.

Os caminhões da Operação Casa Limpa seguem visitando os bairros aos sábados para recolher itens que possam acumular água. Já foram nove operações neste ano, nas regiões leste, norte, centro, sul e sudeste, recolhendo mais de 9,5 toneladas de objetos.

A população também pode colaborar, informando possíveis focos do mosquito pelo telefone 156. No site da Prefeitura, é possível conferir mais orientações.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Saúde