Brasil enfrenta Colômbia no Mané Garrincha

A seleção brasileira inicia a sua trajetória no ano de 2025 enfrentando a Colômbia, a partir das 21h45 (horário de Brasília) desta quinta-feira (20) no estádio Mané Garrincha, em Brasília, em partida válida pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Rádio Nacional transmite ao vivo.

Ocupando a 5ª posição da classificação com 18 pontos, o Brasil enfrenta a Colômbia (4ª colocada das Eliminatórias com 19 pontos) sabendo que vencer é muito importante para se aproximar da líder Argentina (que tem 25 pontos). Os Hermanos serão os próximos adversários da seleção, na próxima terça-feira (25), a partir das 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina).

“São dois jogos cruciais, estamos focando jogo a jogo. O mais importante é esse da Colômbia por conta da tabela. Queremos iniciar bem, somar três pontos, para depois pensar na Argentina. Sabemos que jogamos melhor aqui, onde temos mais espaço, então estamos esperançosos para fazer dois jogos bom e encaminhar a classificação”, declarou o técnico Dorival Júnior.

Havia a expectativa de que Neymar poderia retornar à seleção no confronto com a Colômbia, mas o camisa dez do Santos acabou cortado por causa de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. “Sobre o Neymar, é natural que a gente monte todo um trabalho em cima de um jogador. Acabou não acontecendo por um problema, temos que respeitar isso e aguardar na torcida que ele se recupere logo”, afirmou Dorival.

Diante de adversários tão desafiadores, o Brasil ainda busca a sua melhor formação no ataque. Em razão disso o técnico Dorival Júnior pode optar por algumas novidades na equipe titular. Uma delas pode ser a entrada de João Pedro na posição de centroavante.

“É um jogo importante [contra a Colômbia], dentro da nossa casa, contra uma grande seleção. Acho que temos que focar essa semana, fazer um grande trabalho, para apresentar um bom futebol e poder vencer a partida”, declarou o jogador de 23 anos de idade formado no Fluminense e que atualmente defende o Brighton (Inglaterra).

Assim, uma possível escalação da seleção brasileira para o jogo com a Colômbia é: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães e Gerson; Rodrygo, Raphinha e Vinicius Júnior; João Pedro.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Brasil e Colômbia com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Campos, reportagem de Bruno Mendes e Rodrigo Ricardo e plantão de José Roberto Cerqueira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: