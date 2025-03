Atendimento no Centro de Hidratação e Monitoramento da Dengue em parceria com a Santa da Casa tem início nesta segunda-feira (24)

Fotos: Secom/Sorocaba

O CHMD terá atendimento 24 horas para casos suspeitos ou confirmados de dengue, com classificação do grupo B com idade maior ou igual a 12 anos, e começará a funcionar a partir das 7h

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), em parceria com a Santa Casa de Misericórdia, inicia nesta segunda-feira (24), a partir das 7h da manhã, o Centro de Hidratação e Monitoramento da Dengue (CHMD), que terá atendimento 24 horas para casos suspeitos ou confirmados de dengue com classificação do grupo B, com idade maior ou igual a 12 anos na Santa Casa.



O grupo B é referente a pacientes com comorbidades, como hipertensão, diabetes, asma ou obesidade. Vale ressaltar que os pacientes devem ser encaminhados pelas unidades de saúde municipais (UPA, UPH, PA ou UBS), não sendo portanto, porta aberta com livre de demanda.

O atendimento contará com serviço de hidratação e monitoramento. “Além de todas as ações preventivas que estamos realizando, é fundamental esse apoio da Santa Casa no cuidado desses pacientes. Dessa forma, é possível reduzir os efeitos da dengue na cidade”, salienta o secretário da Saúde, Dr. Magno Sauter.