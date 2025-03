Assistir Ceará x Fortaleza Classico-Rei ao vivo Campeonato Cearense de 2025, HOJE (22/03), palpites, ESCALAÇÕES

A partida Ceará x Fortaleza acontece HOJE (22/03) ÀS 16h30 hs. O mandante da partida é o Ceará que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Cearense de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

Por NOTICIAS DO FORTALEZA

Os direitos de transmissão do Campeonato Cearense seguem com situação indefinida. Sem acerto com nenhuma emissora de televisão até o momento, a Federação Cearense de Futebol (FCF) tem conversas com a empresa LiveMode para a transmissão da competição.

Ceará x Fortaleza: A Grande Final do Campeonato Cearense de 2025

Neste sábado, 22 de março, o futebol cearense será palco de mais um clássico decisivo. Ceará e Fortaleza entram em campo a partir das 16h30, no Estádio Castelão, para disputar a final do Campeonato Cearense de 2025. O jogo de ida terminou com a vitória do Ceará por 1 a 0, mas o Fortaleza não dará o braço a torcer e buscará reverter a situação para conquistar o título estadual.

O Confronto: A rivalidade entre Ceará e Fortaleza é uma das mais acirradas do futebol brasileiro, e essa final promete ser mais um capítulo emocionante dessa história. Com o Ceará liderando o confronto, mas o Fortaleza buscando a reviravolta, a decisão está em aberto e promete ser disputada até o último minuto.

Como Chegam:

Ceará: O time do Ceará chega à final com uma ligeira vantagem após o 1 a 0 no jogo de ida. A equipe tem se mostrado sólida, com um bom desempenho ofensivo e defensivo ao longo do campeonato. O Ceará sabe da importância de manter a vantagem conquistada no jogo anterior e buscará o título em casa, diante de sua torcida apaixonada.

Fortaleza: Já o Fortaleza, mesmo com a derrota no jogo de ida, tem o elenco e a tradição para reverter a situação. A equipe tem uma média sólida de finalizações e escanteios, e com sua força ofensiva, buscará fazer o impossível para conquistar o Campeonato Cearense e levar o troféu para a sua galera.

A Decisão: Quem sairá vitorioso desta grande final? O Ceará, com a vantagem do jogo de ida, ou o Fortaleza, que tentará uma virada histórica? A tensão e a rivalidade entre as equipes estão no ar, e o Castelão promete ser o palco de um espetáculo digno da grandiosidade desse clássico.

Não perca a emoção do Campeonato Cearense 2025! Acompanhe o jogo, os melhores lances e fique por dentro de cada detalhe dessa final que definirá o grande campeão do estado!

Próximos Jogos

O segundo jogo da final será disputado no sábado (22), também na Arena Castelão, às 16h30.

Não perca a emoção do Clássico-Rei neste sábado, com Fortaleza e Ceará brigando pelo título do Campeonato Cearense 2025.