ASSISTIR AO VIVO Portugal x Dinamarca na TV e online pela UEFA Liga das Nações 2025, HOJE (23/03)

Pela Liga das Nações ou Nations League 2024/2025, Portugal x Dinamarca se enfrentam buscando a vitória. A disputa acontece, HOJE (23/03) às 16:45 hs

Portugal x Dinamarca – Prévia, Prognóstico e Escalações

Portugal e Dinamarca se enfrentam neste domingo (23 de março de 2025) pelo jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações da UEFA. A partida acontece no Estádio da Luz, em Lisboa, às 16h45 (horário de Brasília), com a equipe portuguesa tentando reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida.

Como chega Portugal?

A seleção portuguesa não teve um bom desempenho na primeira partida, sendo derrotada por 1 a 0, com gol de Rasmus Hojlund no final do segundo tempo. Além disso, a equipe comandada por Roberto Martínez vem oscilando nos últimos jogos, tendo vencido apenas uma das últimas quatro partidas.

Apesar disso, Portugal tem um histórico favorável contra a Dinamarca. Nos últimos 17 confrontos entre as equipes, a seleção portuguesa venceu 11 vezes. A expectativa é que a equipe entre em campo com força máxima, buscando recuperar a desvantagem e avançar para a semifinal.

Como chega a Dinamarca?

A seleção dinamarquesa surpreendeu no primeiro jogo e agora tem a vantagem do empate para se classificar. O técnico Brian Riemer deve manter a base da equipe que venceu Portugal, com algumas possíveis alterações, como a entrada de Hojlund no time titular.

A Dinamarca terminou a fase de grupos da Liga das Nações empatando sem gols com a Sérvia, mas demonstrou solidez defensiva e um meio-campo consistente com Christian Eriksen como principal articulador.

Prováveis escalações

Portugal:

(4-2-3-1)

Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, António Silva, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.

Técnico: Roberto Martínez.

Dinamarca:

(4-2-3-1)

Kasper Schmeichel; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Jannik Vestergaard, Joakim Maehle; Morten Hjulmand, Christian Norgaard; Gustav Isaksen, Christian Eriksen, Jesper Lindstrom; Rasmus Hojlund.

Técnico: Brian Riemer.

Palpite e Prognóstico

Portugal deve pressionar desde o início para reverter o resultado. Com a qualidade de jogadores como Bruno Fernandes e Rafael Leão, a equipe tem condições de marcar gols e levar a decisão para a prorrogação. No entanto, a Dinamarca mostrou uma defesa bem organizada e pode levar o jogo para os pênaltis.

Palpite: Portugal 1-0 Dinamarca (Portugal vence nos pênaltis e avança para a semifinal).

