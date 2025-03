ASSISTIR AO VIVO Luxemburgo x Suécia Amistoso Internacional, HOJE (22/03), Seleções, PALPITES, NOTÍCIAS

As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre Luxemburgo x Suécia Amistosos que acontece HOJE (22) às 14 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida amistosa.

Luxemburgo x Suécia – Prévia, Prognóstico e Escalações

Luxemburgo e Suécia se enfrentam neste sábado, 22 de março de 2025, às 14h (horário de Brasília), no Stade de Luxembourg, em amistoso internacional. A seleção sueca busca uma vitória convincente como preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo, enquanto os luxemburgueses tentam surpreender em casa.

Análise da Partida

Luxemburgo vem de um empate por 2 a 2 contra a Irlanda do Norte pela Liga das Nações, mas terminou na lanterna do grupo, com apenas três pontos em seis jogos. A equipe de Luc Holtz enfrenta dificuldades defensivas e tem histórico desfavorável contra a Suécia, incluindo uma goleada de 8 a 0 em 2017.

Já a Suécia chega embalada após golear o Azerbaijão por 6 a 0 e garantir a promoção para a Liga B da Liga das Nações. O time comandado por Jon Dahl Tomasson tem um ataque poderoso, marcando 19 gols nos últimos seis jogos.

Retrospecto e Desempenho Recente

Luxemburgo (amistosos) : D, D, L, W, L, L

: D, D, L, W, L, L Luxemburgo (todas competições) : L, L, D, D, L, D

: L, L, D, D, L, D Suécia (amistosos) : W, W, L, W, L, L

: W, W, L, W, L, L Suécia (todas competições): W, W, D, W, W, W

A Suécia está invicta há seis partidas, com cinco vitórias e três jogos sem sofrer gols. Luxemburgo, por outro lado, venceu apenas um dos últimos sete compromissos.

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Luxemburgo

O técnico Luc Holtz deve manter a base que enfrentou a Irlanda do Norte. A zaga será formada por Seid Korac, Dirk Carlson e Mathias Olesen, enquanto Leandro Barreiro e Hugo Larsson comandam o meio-campo. No ataque, Danel Sinani e Tomas Moreira apoiam Gerson Rodrigues.

Provável escalação:

Fox; Korac, Carlson, Olesen; Jans, Barreiro, Larsson, Bohnert; Sinani, Moreira; Rodrigues.

Suécia

Os suecos devem manter Viktor Gyökeres e Alexander Isak no ataque, formando uma dupla ofensiva perigosa. O meio-campo terá Jasper Karlstrom e Anton Saletros, enquanto a defesa será liderada por Victor Lindelof.

Provável escalação:

Johansson; Starfelt, Gudmundsson, Lindelof; Elanga, Karlstrom, Saletros, Forsberg; Kulusevski; Gyökeres, Isak.

Palpite e Prognóstico

Dado o forte momento ofensivo da Suécia e as dificuldades defensivas de Luxemburgo, espera-se um jogo de domínio sueco. A última goleada por 8 a 0 entre as equipes mostra a disparidade técnica, e a Suécia tem boas chances de vencer novamente por um placar expressivo.

Palpite: Luxemburgo 0-5 Suécia

A Suécia deve aproveitar sua força no ataque e a fragilidade do adversário para garantir mais uma vitória convincente.

Esse amistoso será um bom teste para os suecos antes do início das eliminatórias da Copa do Mundo, enquanto Luxemburgo tenta melhorar seu desempenho jogando em casa.