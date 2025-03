ASSISTIR AO VIVO Ituano x Capivariano COM IMAGENS Campeonato Paulista A2 de 2025, HOJE (23), PALPITES

O jogo entre Ituano x Capivariano acontece HOJE (23) às 18 HS. O mandante da partida é Ituano que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista série A2 de 2025 DE futebol, competição que está agitada e concorrida.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Ituano x Capivariano: Onde Assistir, Horário e Escalações da Semifinal do Campeonato Paulista Série A2

Neste domingo (23), às 18h (horário de Brasília), o Ituano recebe o Capivariano no Estádio Novelli Júnior, em Itu, para a semifinal do Campeonato Paulista Série A2 2025. O confronto promete ser decisivo, com as duas equipes brigando pela classificação para a grande final da competição.

Onde Assistir

O jogo será transmitido ao vivo pelo Paulistão Play, plataforma oficial de streaming do Campeonato Paulista. Também será possível acompanhar o tempo real e as estatísticas da partida em sites como Flashscore e SofaScore.

Momento das Equipes

O Ituano chega para a semifinal com grande confiança, após se destacar durante a fase de grupos. A equipe tem demonstrado consistência tanto na defesa quanto no ataque e promete fazer um jogo sólido em casa, diante de sua torcida, para garantir a vaga na final.

Por outro lado, o Capivariano tem se mostrado uma equipe perigosa e, apesar de não ser considerada favorita, tem surpreendido. Com uma campanha competitiva, o time busca a classificação fora de casa e vai lutar para desbancar o Ituano e garantir sua vaga na decisão.

Últimos Confrontos

O último jogo entre as equipes foi em 2025, com o Ituano levando a melhor. Porém, o Capivariano tem se mostrado mais forte nas últimas rodadas da Série A2, o que pode ser um fator motivacional para o time visitante.

Prováveis Escalações

Ituano: [Escalação a definir]

Capivariano: [Escalação a definir]

O jogo promete ser muito equilibrado, com ambas as equipes em busca de um lugar na final do Campeonato Paulista Série A2. Quem se sairá melhor nesta disputa? Não perca os melhores lances!

Paulistão A2

O Campeonato Paulista de Futebol da Série A2 de 2021, ou Paulistão A2 Sicredi 2021 por motivos de patrocínio, será a 76ª edição do campeonato equivalente ao segundo nível do futebol paulista. Os dois mais bem colocados serão promovidos para a Série A1, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A3. O campeonato adotará o VAR a partir das quartas de final.