ASSISTIR AO VIVO Espanha x Holanda na TV e online pela UEFA Liga das Nações 2025, HOJE (23/03)

Pela Liga das Nações ou Nations League 2024/2025, Espanha x Holanda se enfrentam buscando a vitória. A disputa acontece, HOJE (23/03) às 16:45 hs e terá transmissão online e pela TV. Veja os detalhes do jogo e o mandante do jogo é Espanha . Assim, a partida poderá ser assistida ao vivo e online, conforme a seguir.

Prévia: Espanha x Holanda – Previsão, Notícias e Prováveis Escalações

Espanha e Holanda se enfrentam neste domingo (23) pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Nations League, no Estadio Olímpico de Sevilla. Após o empate por 2 a 2 na primeira partida, a decisão segue em aberto, com ambas as seleções buscando uma vaga na semifinal da competição.

Retrospecto e Momento das Equipes

A Espanha, atual campeã da Nations League, vem embalada por uma longa invencibilidade em competições oficiais, sem perder desde março de 2023. Na partida de ida, La Roja saiu na frente com um gol de Nico Williams, mas sofreu a virada antes de Mikel Merino garantir o empate nos minutos finais.

A Holanda, comandada por Ronald Koeman, mostrou força ofensiva na primeira partida, especialmente com Cody Gakpo e Tijjani Reijnders. No entanto, a expulsão de Jorrel Hato na reta final do jogo complicou os planos da equipe, que agora precisa de um grande desempenho fora de casa para eliminar os espanhóis.

Forma Recente na Nations League

Espanha: ✅✅✅✅➖

✅✅✅✅➖ Holanda: ❌➖❌✅➖

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

A Espanha terá um desfalque importante na defesa: Pau Cubarsí, que saiu lesionado no primeiro jogo e já foi cortado da convocação. Dean Huijsen deve assumir a posição ao lado de Robin Le Normand. No ataque, Morata segue como a principal referência ofensiva.

Já a Holanda precisará reorganizar sua defesa sem Jorrel Hato (suspenso). Ian Maatsen foi convocado para o seu lugar, enquanto Jeremie Frimpong pode ser recuado para a lateral. No ataque, Xavi Simons pode ganhar uma vaga entre os titulares ao lado de Memphis Depay.

Provável escalação da Espanha:

Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams.

Provável escalação da Holanda:

Verbruggen; Frimpong, Van Hecke, Van Dijk, Geertruida; Reijnders, Frenkie de Jong; Simons, Kluivert, Gakpo; Memphis Depay.

Palpite e Prognóstico

O jogo de ida foi bastante equilibrado, e a expectativa é de mais um confronto disputado. A Espanha, jogando em casa, tem um leve favoritismo, mas a Holanda já mostrou sua força ofensiva. Um novo empate não seria surpresa, mas apostamos em uma vitória apertada da Espanha por 2 a 1, garantindo sua vaga na semifinal da Nations League.

Palpite final: Espanha 2-1 Holanda (Espanha avança com 4-3 no agregado).

Fique ligado para mais análises e palpites sobre os jogos da UEFA Nations League!

Para análise de dados dos resultados mais prováveis, placares e mais detalhes sobre este jogo, clique aqui