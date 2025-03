Agência Minas Gerais | Ações do Idene levam água potável para comunidades que sofrem com a seca

No Dia Mundial da Água, celebrado neste sábado (22/3) , o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene) reafirma seu compromisso com as ações voltadas para a segurança hídrica nas duas regiões, onde a população convive com longos períodos de estiagem. Estas ações visam garantir o acesso à água de qualidade para o consumo próprio das famílias, para o uso nas lavouras e na dessedentação dos animais, fornecendo a eles água potável.

Idene / Divulgação



O rol de ações do Instituto inclui a implantação de sistemas de abastecimento; a doação de caixas d’água e de tubos de pvc para a canalização da água até as residências. Em 2024 foram atendidas aproximadamente 20 mil famílias com a entrega de aproximadamente 5.400 caixas d’água e de cerca de 21 mil tubos de pvc para a canalização dos sistemas de água até as residências.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Brasília de Minas, Celso Ramiro Rodrigues, considera a doação das caixas d’água uma iniciativa “excelente”, tendo em vista o déficit de água na região. “A água é um bem de primeira necessidade para todo ser vivo e nos preocupamos com as famílias, com os pequenos produtores e também com os animais que toda propriedade tem. As caixas ajudam muito porque são famílias que não tinham um reservatório e agora podem armazenar 500 litros de água para a sua lida doméstica”, diz.

Água na torneira

O Idene faz também a implantação de sistemas de abastecimento de água. Foi o que aconteceu com a comunidade de Teixeira 2, no município de Itinga, no médio Jequitinhonha, onde a água chegou nas torneiras das casas da comunidade há três anos, com a implantação de uma unidade do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA). Em 2022 começou a funcionar o poço artesiano perfurado pelo Idene, junto com a canalização da água até as casas de 18 famílias da comunidade, que receberam também reservatórios de 500 litros.

Isael Soares Santos e a mãe, Maria de Fátima, fazem parte das famílias beneficiadas. Hoje, ele diz que a qualidade de vida melhorou muito porque “agora tem água toda hora na torneira”. Essa melhoria é comemorada porque antes a água chegava de caminhão-pipa, às vezes faltava e, por isso, era preciso economizar. Hoje tem água para a casa, família, horta e também para os pequenos animais”.

Outra ação do Idene consiste na implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA), com a perfuração de poços artesianos e a instalação de reservatórios e chafarizes para atender às comunidades.

O primeiro SSAA foi implantado no ano passado na comunidade da Ponte em Ibiaí, município distante 260 km de Montes Claros, com capacidade para atender a 15 famílias. A vazão do poço é de 2 mil litros/hora e a capacidade do reservatório é de 5 mil litros. Para este ano, está prevista a instalação de mais 14 destes sistemas.

O Instituto realiza também a energização de poços artesianos através da instalação de kits fotovoltaicos, que têm a função de energizar estes poços para o bombeamento da água. Em 2024 o Idene concluiu oito instalações destes kits nos municípios de Mato Verde (3), Bocaiúva (3), Ibiaí (1) e Brasília de Minas (1). Neste ano, o Idene já instalou três kits fotovoltaicos, sendo dois em Mato Verde e um em Grão Mongol.

O diretor-geral do Idene, Henrique Oliveira Carvalho, ressalta que as ações de segurança hídrica empreendidas pelo Idene reafirmam, na prática, o compromisso do Governo de Minas em viabilizar o acesso à agua para a população que sofre com a seca, de forma que possam ter uma melhora na sua qualidade de vida.