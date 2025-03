Vôlei São José visita Praia Clube na penúltima rodada da Superliga

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Embalado na Superliga Masculina, o Viapol Vôlei São José encara o Praia Clube nesta sexta-feira (21), às 19h30, no ginásio do UTC, em Uberlândia/MG, pela penúltima rodada da fase de classificação do torneio.

O time joseense vêm de três vitórias consecutivas, diante de Neurologia Ativa, Saneago Goiás e Apan Blumenau, e busca manter o bom momento na competição. Com a sequência de resultados positivos, a equipe deixou a zona de rebaixamento e ocupa a nona posição, com 20 pontos.

Em caso de novo triunfo, os joseenses podem zerar a possibilidade de rebaixamento, dependendo dos demais resultados da rodada, e ainda se aproximar de uma vaga nos playoffs da competição.

O Praia Clube está na quinta colocação da Superliga, com 40 pontos. A equipe mineira conquistou o vice-campeonato do Sul-Americano de clubes no último final de semana e agora busca se recuperar na competição nacional após ser superada nas últimas duas partidas, diante do Suzano e do Sesi Bauru.

O treinador Sérgio Negrão, do Viapol Vôlei São José, enfatizou a qualidade do adversário e comentou o momento vivido por sua equipe na Superliga.

“Fizemos nove pontos em três jogos, o que é muito bom e nos permite respirar no campeonato, mas o discurso ainda é o mesmo: temos mais dois jogos pela frente e são duas finais. Vamos encarar um adversário muito bem treinado, muito bem estruturado, com um investimento maior e que está muito bem no campeonato. É um adversário altamente qualificado, que tem como destaques o oposto Franco e o ponteiro Maique, então é um jogo muito difícil, principalmente por ser fora de casa. Porém, nós vamos com tudo, agora vamos sem aquela pressão de sermos obrigados a vencer, mas ainda encaramos como mais uma final”, disse o técnico joseense.

