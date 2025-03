Vôlei feminino participa de amistosos em Caraguatatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

O desenvolvimento expressivo no ambiente de negócios em São Paulo em 2023 e o diálogo permanente com o setor privado na gestão comandada pelo governador Tarcísio de Freitas estão viabilizando a retomada de grandes investimentos no estado. A marca de R$ 170 bilhões em novos negócios e operações empresariais confirmadas no último semestre é o […]