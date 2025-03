Visita monitorada no Jardim Botânico de Sorocaba apresenta história de irmãos Villas-Bôas e de povos indígenas para estudantes

Fotos: Sema

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, localizado no Jardim Dois Corações, recebeu, nesta quinta-feira (20), 27 alunos do 1º ano do Colégio Maple Bear. As crianças participaram de uma visita monitorada que apresentou o roteiro “Conhecendo os Irmãos Villas-Bôas e os povos indígenas, os guardiões da natureza”.

A atividade de Educação Ambiental foi realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), e fez parte da programação especial de aniversário de 11 anos do Jardim Botânico, celebrado no dia 15 de março.

As crianças conheceram a história dos irmãos Villas-Bôas, importantes sertanistas e indigenistas brasileiros, que contribuíram para a valorização dos povos indígenas e com a demarcação da primeira reserva indígena do país, o Território Indígena do Xingu, área onde vivem 16 povos indígenas, entre eles, os Kuikuro, com maior população da região do Alto Xingu.

Os participantes também visitaram uma exposição de peças de artesanato indígena e utensílios do povo Kuikuro, aprendendo sobre seu modo de vida e refletindo sobre as diferenças culturais e sobre o quanto é possível aprender com eles, que possuem modo de vida que respeita a natureza e contribui para a conservação da biodiversidade.

O grupo ainda fez trilha em fragmento de mata ciliar que protege um córrego existente no local. Além de vivenciar momentos de conexão com a natureza, as crianças refletiram sobre a conservação das áreas verdes na região e sobre como nosso modo de vida impacta os rios, as nascentes e toda a biodiversidade local.

As visitas monitoradas no Jardim Botânico de Sorocaba acontecem às quintas-feiras, das 9h às 11h, para grupos de até 40 pessoas. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail: [email protected].

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações, e funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita.