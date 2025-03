Vias serão interditadas para corrida pedestre no domingo

Ana Lúcia Abranches





Em razão da Corrida Oscar Fila no Anel Viário neste domingo (23) – com provas de 5, 10 e 21,1 quilômetros –, haverá interdição de várias vias em São José dos Campos.

O trecho da largada, no sentido sul da Avenida Teotônio Vilela – entre a Avenida Sebastião Gualberto e o Viaduto Raquel Marcondes –, será bloqueado a partir das 3h.

As demais vias envolvidas serão interditadas a partir das 5h, com previsão de liberação até as 12h.

Pistas bloqueadas

Avenidas Florestan Fernandes/Teotônio Vilela

Sentido norte – Interditada por toda a extensão desde a Alça Elizabeth Galvão Baruel

Sentido sul – Interditada desde a Avenida Sebastião Gualberto, por toda a extensão, estando liberada a partir da Avenida Vicente de Paula Penido

Avenidas Jorge Zarur/Mario Covas

Sentido litoral – Interditada desde a Avenida Rodrigo Reis Tuy até a saída da Rua José Guilherme de Almeida



