Trânsito será alterado para nova fase da Sebastião Gualberto

A duplicação da Avenida Sebastião Gualberto, que está sendo realizada pela Prefeitura de São José dos Campos, entra em uma nova fase. Para a sequência da execução da fundação do novo viaduto de acesso entre as avenidas João Marson e Teotônio Vilela, será necessário interditar a pista no sentido norte–leste no trecho da obra.

No período entre os dias 24 e 30, os motoristas que seguem da Avenida Sebastião Gualberto em direção à Avenida João Marson deverão acessar a Avenida Teotônio Vilela, fazendo o retorno na ponte logo após o Viaduto Everardo Passos.

Quem vier da região sul para acessar o Paço Municipal deverá fazer o retorno pelo Viaduto Everardo Passos ou utilizar o Viaduto Raquel Marcondes.

A partir do dia 31, o desvio será por uma nova pista, que está em implantação no trecho da obra.

Toda a sinalização do desvio será implantada, e os agentes de mobilidade estarão no local para organização do trânsito.



