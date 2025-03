Teatro terá programação especial sobre povos originários – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto traz diversas ações para o fortalecimento e visibilidade ás lutas e conquistas dos povos originários, incluindo uma programação especial sobre o tema no projeto Cinema Popular de Ubatuba. No dia 3 de abril, às 19h, a iniciativa exibirá no Teatro, o documentário premiado “O índio cor de rosa contra a fera invisível”, seguido de um bate-papo com a equipe do filme (Tiago Carvalho – diretor, Maria Flor – produtora, e Claudio Tammela – montador).

A exibição, voltada para o público a partir de 14 anos, tem ingressos gratuitos disponíveis no site megabilheteria.com. O documentário aborda o trabalho do médico sanitarista Noel Nutels, que entre as décadas de 1940 e 1970, percorreu o Brasil tratando da saúde de indígenas, ribeirinhos e sertanejos, registrando muitas de suas expedições em filmes de 16mm.

Em 1968, Nutels foi convidado a falar sobre a questão indígena à “CPI do índio”, dias antes da decretação do AI-5. As imagens inéditas de seu acervo, juntamente com o único registro de sua voz, denunciam o que ele chamou de “massacre histórico” contra as populações indígenas no Brasil. Vencedor de prêmios internacionais, o filme provoca uma reflexão sobre as lutas históricas e os desafios atuais dos povos indígenas.

Sobre o Cinema Popular

O Cinema Popular é uma iniciativa do grupo Apoenã de Fotografia e Cinema, composto por cineastas, fotógrafos e produtores culturais ligados ao Setorial de Cinema e Fotografia da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart. O projeto visa ampliar o acesso à cultura audiovisual em Ubatuba, oferecendo, desde 2023, no Teatro Municipal, sessões gratuitas de curtas, médias e longas-metragens na primeira quinta-feira de cada mês.

A ação foi contemplada no Edital do Fundo Municipal de Cultura de 2024 por meio da Fundart, recebendo apoio financeiro para continuar suas atividades em 2025.