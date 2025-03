São José Judô conquista pódio em torneios internacionais no Rio

Lucas Lemes





A equipe São José Judô, que recebe apoio da Prefeitura de São José dos Campos, conquistou seis pódios na Copa Pan-Americana Júnior e Open Pan-Americano Sênior de 2025. As competições aconteceram entre os dias 13 e 16 de março, no Rio de Janeiro.

Vitória Siqueira exibe as duas medalhas de bronze conquistadas nas competições. | Foto: Divulgação

Com a presença de centenas de judocas dos três continentes que compõem a América, os destaques joseenses foram Vitória Petzol Siqueira, que conquistou dois bronzes, um na Copa Pan-Americana Júnior e outro no Open Pan-Americano Sênior; Vitória Maia, prata na Copa Pan-Americana Júnior, e Lincoln Neves, prata no Open Sênior.

Lincoln (à esq.) ao lado dos medalhistas no Open Pan-Americano. | Foto: Divulgação

Maria Eduarda Resende e Isabelle Mafra ampliaram o quadro de medalhas da equipe de São José nos juniores com mais dois bronzes. Yasmin Venâncio e Luís Fernando Moreira terminaram na 7ª colocação da Copa.

Todos fazem parte da equipe do Atleta Cidadão.

Isabelle Mafra, terceira colocada na Copa Pan-Americana Júnior de Judô. | Foto: Divulgação

Alto Rendimento

No Open Pan-Americano Sênior, a equipe de alto rendimento do São José Judô também trouxe na bagagem mais uma medalha, com Nicolas Santos, que faturou o bronze. Lucas Godoy encerrou sua participação no Open na quinta colocação. Jeferson Júnior e Caio Brígida completaram a delegação joseense na competição internacional.

Nicolas sorri com a medalha conquistada no Rio de Janeiro. | Foto: Divulgação



