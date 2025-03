São José Futsal estreia na Taça São Paulo Sub-20 nesta quinta

Nei José Sant’Anna





O São José Futsal/Atleta Cidadão estreia na temporada 2025 nesta quinta-feira (20) pela Taça São Paulo, categoria Sub-20.

Atual campeã do torneio, a equipe comandada pelo treinador Raphael Lima enfrenta a AA Botucatuense, a partir das 19h30, no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos.

A equipe adversária também esteve no grupo joseense na temporada passada. Na oportunidade, em duelo realizado na cidade de Botucatu, o time joseense bateu os donos da casa por 10 a 1 na quarta e última rodada da primeira fase.

Neste ano o campeonato será mais curto. Apenas seis equipes disputarão o torneio e serão divididas em dois grupos de três times cada.

O São José está no grupo B, ao lado da Botucatuense e do Indaiatuba. Já o Grupo A conta com a AABB, Instituto Ello/Guarujá e o atual vice-campeão, Corinthians.

O duelo desta quinta terá entrada franca para todos os torcedores.



