São José Futsal estreia com vitória na Taça São Paulo Sub-20

O São José Futsal/Atleta Cidadão largou bem na Taça São Paulo Sub-20. Jogando no ginásio do Tênis Clube na noite desta quinta-feira (20), a equipe joseense bateu a AA Botucatuense por 5 a 3, começando o torneio com o pé direito.

Os gols foram marcados por Sinésio e Vitinho duas vezes, ambos na primeira etapa, além de Gui Marinho no segundo tempo.

Agora, a equipe joseense volta suas atenções para a preparação para a segunda rodada, no próximo dia 28, às 19h, quando visita a AD Indaiatuba no Complexo Esportivo Morada do Sol.



