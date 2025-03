Rafael Paulichi, do R10 SCORE VASCO, projeta disputa do Jogo das Estrelas do NBB

Rafael Paulichi projeta disputa do Jogo das Estrelas do NBB

O ala-pivô e capitão do R10 Score Vasco, Rafael Paulichi, está pronto para brilhar em sua segunda participação no Jogo das Estrelas do NBB. O evento, que acontece nos dias 21 e 22 de março, em Belo Horizonte (MG), reunirá os principais talentos da liga, e Paulichi promete entregar intensidade e liderança dentro de quadra.

Destaque no Vasco e líder da equipe

Paulichi tem sido uma peça fundamental para o R10 Score Vasco, sendo o líder do time em pontos, rebotes e eficiência. Sua presença em quadra tem sido sinônimo de domínio, e o jogador já deixou claro seu objetivo para o evento:

— Quero ser campeão!

A torcida pode esperar um jogador disposto a dar o máximo, trazendo aquele jogo intenso e vibrante, que já virou sua marca registrada.

Jogo das Estrelas 2025: o palco dos craques

O Jogo das Estrelas do NBB 2025 será realizado em Belo Horizonte, reunindo os maiores nomes do basquete nacional. Além de Paulichi, o evento contará com veteranos e novos talentos da liga, tornando-se um espetáculo imperdível para os fãs do esporte.

Com seu desempenho consistente e a mentalidade de campeão, Paulichi chega como um dos grandes nomes da competição. Será que ele conseguirá fazer a diferença e levar seu time à vitória? Fique ligado para acompanhar todos os lances desse grande evento!

Time mineiro vence por larga vantagem e mantém campanha dominante

O Minas Tênis Clube não tomou conhecimento do Flamengo e venceu com autoridade por 94 a 70, na Arena UniBH, consolidando sua liderança no Novo Basquete Brasil (NBB). Com essa vitória, o Minas chega a 22 triunfos em 26 jogos, enquanto o Flamengo amarga sua sétima derrota em 27 partidas.

Revanche da Copa Super 8

O confronto entre os dois melhores times da temporada também serviu como revanche para os mineiros, já que o Flamengo havia derrotado o Minas na final da Copa Super 8, em fevereiro. Desta vez, o time da casa impôs seu ritmo e dominou os cariocas do início ao fim.

Destaques da partida

O argentino Juan Pablo Arengo foi o grande nome do jogo, anotando 26 pontos, além de contribuir com três assistências e três rebotes. Após o jogo, o ala-armador celebrou a vitória:

— Era um confronto direto, que pode definir a liderança da tabela. Fizemos uma defesa sólida e conseguimos limitar o melhor ataque do NBB a apenas 70 pontos.

Além de Arengo, o Minas contou com grandes atuações do pivô norte-americano Jeremy Hollowell, que fez 22 pontos e pegou oito rebotes, e de Alexandre Paranhos, que contribuiu com 15 pontos e nove rebotes.

No Flamengo, os principais pontuadores foram Jordan Williams (21 pontos) e Shaquille Johnson (18 pontos), mas a equipe carioca não conseguiu acompanhar o ritmo do adversário.