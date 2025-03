Programa ‘Escola do Consumidor’ do Procon-JP tem aula inaugural nesta sexta-feira

20/03/2025 |

O consumidor que deseja fazer cursos de capacitação para o consumo consciente e a defesa dos direitos pode participar, gratuitamente, da Escola do Consumidor, programa que o Procon-JP lança nesta sexta-feira (21). A aula inaugural acontece no auditório do Senac, no Centro, às 11h.

“O objetivo do programa é promover boas relações de consumo, prevenir ocorrências que violem os direitos dos consumidores e orientar sobre como garantir os direitos previstos no CDC”, pontua Junior Pires, secretário de Proteção e Defesa do Consumidor.

A Escola do Consumidor, que poderá ser acessada através do endereço eletrônico http://escoladoconsumidor.joaopessoa.pb.gov.br/, irá funcionar pela plataforma EaD, sendo acessível por dispositivos móveis. Os cursos não serão destinados apenas aos consumidores de João Pessoa, mas, também, aos funcionários do Procon-JP que lidam com esse público diariamente.

A iniciativa abrange cursos como empreendedorismo, com a plataforma abrigando cursos de servidores do Procon-JP e outras instituições do Sistema de Defesa do Consumidor.

Serviço

Aula inaugural da Escola do Consumidor

Data: sexta-feira, 21 de março;

Local: Auditório do Senac, na Avenida Pedro I, Centro;

Horário: 11h