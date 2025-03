Prefeito entrega Parque Ecológico Augusto dos Anjos e destaca melhoria da qualidade de vida e preservação ambiental

O prefeito Cícero Lucena entregou, na tarde desta quinta-feira (20), o Parque Ecológico Augusto dos Anjos, no bairro de Gramame. O equipamento de lazer e preservação ambiental, com imensa área verde, campo de futebol, quadra de areia, ciclovia, academia, playground e iluminação em LED, foi construído com recursos arrecadados em punições de infrações ambientais – convertidos em um benefício que vai proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Durante a solenidade, que contou com a presença de vereadores, secretários municipais e da população do bairro, o prefeito destacou que o espaço concilia a convivência social, com a preservação ambiental. “A Prefeitura está cumprindo o seu papel de sempre ter ações procurando melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Já estamos com vários parques, mas o importante é o simbolismo do respeito e da ação da Prefeitura com o meio ambiente e a preocupação com a melhoria da qualidade de vida para a nossa população”, afirmou o prefeito.

Demanda da população – O secretário de Meio Ambiente (Semam), Welison Silveira, informou que o Parque Augusto dos Anjos atende uma reivindicação da população de Gramame, através do programa ‘Você Prefeito’. “Um programa que tem a habilidade de ouvir as pessoas, que aproximadamente três anos atrás, a gente teve aqui, ouvindo os moradores. Com recursos do Fundo de Meio Ambiente, que é custeado através de multas de infrações ambientais, aproximadamente R$ 600 mil, estamos entregando esse espaço, que contribui diretamente para a qualidade de vida dos moradores”, detalhou.

O morador Gilberto Silva agradeceu a entrega do Parque e revelou que é um projeto sonhado há 11 anos e que vai beneficiar todos os moradores. “A gente não tinha um equipamento para a comunidade usufruir – crianças, jovens e adultos –, que ficava sem ter o que fazer. Agora não, a gente pode aproveitar todos os espaços, ajudar na preservação e ter mais qualidade de vida. É um sonho que está sendo realizado, que deixa todo mundo feliz”, comemorou.

Principais serviços contemplados no Parque Ecológico:

-construção de campo de futebol;

-construção de quadra de areia;

-execução de ciclovia;

-trilha natural;

-empraçamento;

-playground;

-plantio de árvores nativas;

-iluminação pública em LED;

-execução de academia para terceira idade (ATIs).

Outras obras – De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a Prefeitura já investiu mais de R$ 36 milhões no bairro de Gramame em obras de reconstrução de escolas, pavimentação, asfalto, construção de praças e outros equipamentos públicos.