Pré-inscrições para a 3ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora encerram nesta sexta-feira

21/03/2025 |

13:00 |

42

Encerra nesta sexta-feira (21) a pré-inscrição para a 3ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CMSTT) de João Pessoa. O evento está marcado para os dias 9 e 10 de abril, na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba, no Centro da Capital. Os interessados devem realizar a pré-inscrição através do link: https://tinyurl.com/bdffjycr

Podem se inscrever representantes dos seguintes segmentos: gestores e prestadores de serviços de saúde, trabalhadores da saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o regulamento da Conferência, 50% dos participantes serão usuários do SUS da cidade.

Com o tema ‘Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano’, a Conferência é realizada pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa.

Para Niedja Siqueira, representante da Secretaria Municipal de Saúde no CMS, a Conferência é extremamente importante para a formulação de políticas públicas e para a participação popular na saúde do trabalhador e trabalhadora. “Visa contribuir para o fortalecimento da democracia, promove a transparência na gestão da política e objetiva também construir uma política de saúde do trabalhador mais justa e inclusiva”, destacou.