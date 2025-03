Plantio de 50 mudas de árvores nativas é realizado na Vila Formosa – Agência de Notícias

Fotos: Saae

Um grupo de alunos da Escola Estadual “Prof. José Roque Almeida Rosa” realizou, na manhã desta quinta-feira (20), o plantio de 50 mudas de árvores de espécies nativas em área pública na Vila Formosa.

Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), a ação integrou a programação alusiva ao Dia Mundial da Água e ao Dia do Rio Sorocaba (22 de março). A iniciativa visa sensibilizar a população sobre a importância da água para a vida, seu uso consciente, qualidade das águas do Rio Sorocaba e a conservação dos mananciais.

A área pública, que fica ao lado da escola estadual, ganhou mudas de árvores de jabuticaba, uvaia, gabiroba, cerejeira do rio grande, pitanga, bacupari, grumixama, araçá, pêssego do mato, ingá-branco e urucum, nativas da região e que constam na “Lista de espécies indicadas para restauração ecológica para diversas regiões do Estado de São Paulo”, do Instituto de Botânica do Governo do Estado.

No local, a Sema realizou oficina para mostrar o passo a passo de como se plantar uma muda de árvore. O Município também providenciou toda a estrutura necessária para o plantio, como abertura dos berços, transporte e a seleção das mudas produzidas no viveiro municipal, até a utilização de tutores e insumos.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (15) 3219-2280.