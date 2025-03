Operação Abre Ralo: Secretaria de Conservação e Comlurb mapeiam e limpam mais de 350 pontos em ação de prevenção de alagamentos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Trabalho vai mitigar transtornos com base no histórico recente das chuvas – Divulgação/Conservação

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos do Rio, em parceria com o Centro de Operações da Prefeitura (COR) e a Comlurb. realizam nesta semana a Operação Abre Ralo, força-tarefa especial para limpeza de pontos críticos de alagamentos no Rio. Mais de 350 pontos já foram visitados e resolvidos nos últimos dias, preparando a cidade para as chuvas.

A Operação Abre Ralo tem como foco desobstruir ralos e bueiros que ofereceram dificuldades extras para as equipes que executam a Operação Ralo Limpo, de limpeza reforçada das galerias de águas pluviais da cidade, e também para os funcionários da varrição de rotina da cidade. O mapeamento dos pontos foi feito com a ajuda do Centro de Operações Rio, que identificou os bolsões de água, e a Comlurb, que mapeou os ralos com tampas emperradas, quebradas ou que apresentavam outras dificuldades à ação de limpeza.

– Nessa ação, a Comlurb realiza a limpeza manual dos ralos, abrindo e tirando os resíduos sólidos. Já a Conservação, posteriormente, faz a limpeza mecanizada, com a sucção para desobstruir galerias pluviais e o respectivo ramal – explica o secretário de Conservação, Diego Vaz.

O trabalho de prevenção visa a mitigar episódios de alagamentos com base no histórico recente das chuvas no Rio. – Temos uma previsão de chuva forte para esta quarta-feira. Sempre buscamos atuar nos pontos recorrentes da chuva anterior. Todos aqueles pontos afetados no Centro e Zona Sul passaram pelo trabalho preventivo. Os subprefeitos também passaram informações da Zona Norte, Zona Oeste, Barra da Tijuca e Jacarepaguá – acrescenta.

As equipes estarão de plantão por toda a madrugada para atuar em casos que extrapolem os riscos mapeados.