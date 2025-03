Metareciclagem sedia aula prática de manutenção de smartphones em parceria com o Senac – Agência de Notícias

O projeto Metareciclagem, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), da Prefeitura de Sorocaba sediou, na terça-feira (18) e quinta-feira (20), aulas práticas de manutenção de smartphones fornecido, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Na ocasião, 18 alunos participaram das aulas.

O curso, que teve início no dia 3 de março, foi desenvolvido para capacitar os participantes na montagem, manutenção e configuração de smartphones, oferecendo uma formação completa e prática, com carga horária de 20 horas.

Durante as últimas aulas, ministrada no Metareciclagem pelo professor do Senac Francisco Melo, os alunos puderam ver na prática, como funciona todo o mecanismo dos smartphones e toda sua evolução funcional ao longo dos tempos.

“O curso oferece uma oportunidade única para quem deseja adquirir habilidades práticas em tecnologia e se capacitar para o mercado de trabalho. Para tanto, em conjunto com a equipe técnica do Metareciclagem, fizemos essa parceria com o Senac, para proporcionar qualificação totalmente gratuita a todos de Sorocaba”, conclui o secretário da Sede, Bruno Santana.